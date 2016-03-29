США виділили ЄС ще 20 мільйонів доларів на подолання міграційного кризи
США виділили 20 млн доларів на подолання міграційного кризи в Європі.
Про це йдеться в заяві Державного департаменту США, передає РБК-Україна.
Згідно з повідомленням, допомога буде виділена до вже наданих 44 млн доларів, які Сполучені Штати направили з початку міграційного кризи в минулому році.
"Кошти дозволять надати невідкладну і життєво важливу допомогу для біженців і мігрантів, підтримати створення адекватної процедури прийому та управління, посилити моніторинг захисту, надати допомогу органам ідентифікації і реєстрації нових надходжень, активізувати консультації для новоприбулих тощо", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожШтайнмайер: скупчення біженців в Греції призвело до гуманітарного лиха
Раніше УНІАН повідомляв, що після закриття так званого "балканського маршруту" через Македонію, Сербію і Хорватію в Австрію і держави Північної Європи біженці знайшли альтернативні шляхи проникнення в Європу.