США виділили ЄС ще 20 мільйонів доларів на подолання міграційного кризи

Про це йдеться в заяві Державного департаменту США, передає РБК-Україна.

Згідно з повідомленням, допомога буде виділена до вже наданих 44 млн доларів, які Сполучені Штати направили з початку міграційного кризи в минулому році.

"Кошти дозволять надати невідкладну і життєво важливу допомогу для біженців і мігрантів, підтримати створення адекватної процедури прийому та управління, посилити моніторинг захисту, надати допомогу органам ідентифікації і реєстрації нових надходжень, активізувати консультації для новоприбулих тощо", - йдеться в повідомленні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що після закриття так званого "балканського маршруту" через Македонію, Сербію і Хорватію в Австрію і держави Північної Європи біженці знайшли альтернативні шляхи проникнення в Європу.