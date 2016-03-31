Міжнародний трибунал з колишньої Югославії виправдав Воїслава Шешеля

Зокрема, Міжнародний трибунал з колишньої Югославії в Гаазі постановив, що Воїслав Шешель не несе відповідальності за систематичні злочини сербських добровольців на території колишньої Югославії в 1991-1993 роках.

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Як повідомляв УНІАН, 24 березня той же трибунал визнав винним колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича у геноциді сербів і хорватів. Його засудили до 40 років тюремного ув'язнення.

Довідка УНІАН. Воїслав Шешель - засновник і лідер Сербської радикальної партії з 1991 року. У 1991-1993 роках брав участь у бойових діях в Хорватії і Боснії як організатор збройних загонів сербських добровольців. У січні 2003 року добровільно здався Міжнародному трибуналу з військових злочинів у колишній Югославії як обвинувачений у злочинах проти людяності, скоєних під час війни на початку 90-х років.

Воїслав Шешель понад 11 років перебував у камері попереднього ув'язнення в'язниці Гааги в якості обвинуваченого. 12 листопада 2014 року Шешель умовно звільнений з попереднього ув'язнення за станом здоров'я і повернувся в Белград.