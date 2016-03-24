Радован Караджич отримав 40 років в'язниці за військові злочини

Вирок виніс Міжнародний трибунал з колишньої Югославії, повідомляє meduza.io. Зокрема, Радован Караджич визнаний винним у геноциді в Сребрениці - невеликому боснійському місті, де в липні 1995 року було вбито 7-8 тисяч боснійських мусульман.

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За підсумками розгляду суд поклав на Радована Караджича відповідальність за вбивства, захоплення заручників і примусове переселення жителів Боснії і Герцеговини. Зокрема, його визнали винним за епізодом з облогою міста Сараєво, за час якої загинули тисячі людей.

У загальній складності обвинувальний вирок був винесений за 10 епізодами з 11. Радована Караджича виправдали тільки за звинуваченням у геноциді жителів семи боснійських населених пунктів в 1992 році.

Довідка УНІАН. Радован Караджич в 1992-1996 роках обіймав посаду президента Республіки Сербської — державного утворення на території Боснії і Герцеговини. У 1995 році Міжнародний трибунал по колишній Югославії висунув йому звинувачення у військових злочинах. Караджич був змушений скласти повноваження, після чого він зник від слідства. Заарештувати Радована Караджича вдалося у 2008 році. З'ясувалося, що після відставки він жив у Белграді під іншим ім'ям. Караджича екстрадували до Гааги, де в 2009 році розпочався судовий процес у його справі.