Караджич подасть апеляцію на рішення Гаазького трибуналу

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters, який цитує слова адвоката Караджича. Сьогодні Міжнародний кримінальний трибунал по колишній Югославії засудив 70-річного Караджича до 40 років ув’язнення за звинуваченням у геноциді і 9 інших звинуваченнях.

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Зокрема, судді визнали, що артилерійські обстріли при облозі Сараєво, яка закінчилася у листопаді 1995 року і призвела до загибелі 10 тис. осіб, не могли відбуватися без участі Радована Караджича.

Суд також визнав кримінальну відповідальність Караджича в геноциді мусульман у Сребрениці, коли в ході різанини 1995 року було знищено 8 тис. мусульманських чоловіків і хлопчиків.

Водночас суд не поклав на Караджича відповідальність за другим звинуваченням у геноциді проти боснійських мусульман і хорватів. Загалом Караджич звинувачували за 11 пунктами і йому загрожувало довічне ув’язнення.