У Німеччині вирішили посилити боротьбу з російською пропагандою

Федеральна розвідувальна служба Німеччини та Федеральне відомство із захисту конституції у травні представлять урядові країни проміжну доповідь щодо діяльності російських спецслужб у ФРН, передає DW з посиланням на Welt am Sonntag.

Зазначається, що приводом до активізації боротьби з підривною діяльністю пропагандистів стала історія нібито зґвалтованої дівчинки Лізи.

Окрім того, Федеральна розвідувальна служба країни планує відновити роботу контррозвідки, практика якої була припинена після терактів 11 вересня 2001 року в США, зазначає видання.

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"Тема російського впливу в Німеччині наразі стоїть в числі перших на політичному порядку денному", - сказав виданню представник ХСС Ганс-Петер Уль. Він вимагає уваги правоохоронних органів Німеччини до активності Росії. "Стратегія з дестабілізації, яку Москва застосовує в ситуації кризи в Європейському Cоюзі, не є безпечною для нашої країни", - наголосив він.

За словами представниці Зелених Марілуїзе Бек, Путін підживлює антикапіталістичні, націоналістичні та антизахідні настрої в німецькому суспільстві. Бек наголосила, що як на правому, так і на лівому боці політичного спектру суспільства країни є "родючий ґрунт" для російських маніпуляцій.