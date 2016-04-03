У палаючому будинку Міноборони РФ обвалилася покрівля, повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Площа обвалення становить 1,2 тис. кв. метрів", - сказало джерело.

У Міністерстві оборони РФ інформацію про обвалення покрівлі під впливом вогню в результаті пожежі спростували.

"Покрівля не завалилася, а була цілеспрямовано розкрита самими пожежними для доступу до палаючого перекриття і поливу його водою", - сказали ТАСС в прес-службі міністерства.

Як повідомили в управлінні прес-служби та інформації Міноборони Росії, близько 10 ранку в одному з технологічних приміщень адміністративного корпусу Міноборони Росії, які перебувають на ремонті, розташованого за адресою Знам'янка б. 19, сталося задимлення.

Пізніше стало відомо, що пожежа поширилася і її площа становить 3,5 тис. кв метрів.

Пожежі була привласнена п'ята, найвища категорія складності. Сильний вітер і старі перекриття ускладнюють гасіння загоряння. За словами джерела в правоохоронних органах, "ситуація зараз на пожежі не проста". "Вогонь пішов у дерев'яні перекриття. Пожежно-рятувальні підрозділи розкрили покрівлю і звідти виривається вогонь", - сказав співрозмовник агентства.

МНС направило додаткові сили для ліквідації пожежі. "У гасінні задіяно 253 людини, 72 одиниці техніки, у тому числі 17 підйомних механізмів, проводиться нарощування угрупування", - сказав представник ГУ МНС.

За даними управління прес-служби і інформації Міноборони Росії, причиною події могло стати коротке замикання в кабельній мережі.

Один пожежник постраждав під час гасіння пожежі, повідомили джерела в медичних колах.

"За попередніми даними, постраждав один пожежник. У нього тепловий удар. Медичну допомогу йому надали на місці НП", - сказало джерело. Інформації про інших постраждалих в результаті НП не надходило.