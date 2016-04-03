Пожежа в російському Міноборони: вогонь охопив усі п'ять поверхів будівлі (фоторепортаж, відео)

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, за даними МНС Росії, до місця НП постійно підтягуються нові пожежні розрахунки.

До гасіння задіяно 253 людини, 72 одиниці техніки, у тому числі 17 підйомних механізмів.

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Пожежі була привласнена п'ята, найвища категорія складності. Вогонь поширився на всі п'ять поверхів будівлі.

Постраждалих наразі немає, однак площа пожежі зростає через сильний вітер.

На місце пожежі прибули начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов, перший заступник міністра оборони Руслан Цаліков і заступник глави МНС Олександр Чупріян.