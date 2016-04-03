Велику пожежу в будівлі Міноборони Росії загасили

Пожежа в старому корпусі Міноборони Росії на вулиці Знам'янка, 19, повністю погашена.

В даний час пожежними розрахунками здійснюється проливка внутрішніх міжповерхових перекриттів, про це заявив офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков, передає ТАСС.

Як повідомили в управлінні прес-служби та інформації Міноборони Росії, близько 10.00 в одному з технологічних приміщень адміністративної будівлі Міноборони, що перебувають на ремонті, сталося задимлення.

Пізніше стало відомо, що пожежа поширилася, і її площа становила 3,5 тис. кв. метрів. Сильний вітер і старі перекриття ускладнювали гасіння загоряння.

Пожежі була присвоєна п'ята, найвища категорія складності.

Джерело в правоохоронних органах повідомляло про обвалення покрівлі в палаючому будинку, однак у Міністерстві оборони РФ цю інформацію спростували.

За даними управління прес-служби і інформації Міноборони Росії, причиною події могло стати коротке замкнення у кабельній мережі.

В результаті пожежі постраждав один рятувальник.