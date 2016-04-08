Голова Європарламенту шкодує про результати референдуму в Нідерландах
Голова Європейського парламенту Мартін Шульц висловив жаль з приводу результату референдуму в Нідерландах щодо ратифікації угоди про асоціацію між Євросоюзом і Україною.
Тепер слід боротися за "цивілізаційний проект Європа", заявив німецький політик в оприлюдненому в п'ятницю, 8 квітня, інтерв'ю газетам видавничого дому Funke Mediengruppe, передає dw.com.
За словами Шульца, аргументи противників ратифікації стосувалися найрізноманітніших речей, "але тільки не суті питання - а саме угоди про асоціацію ЄС і України".
Читайте такожЮридичні служби ЄС повинні проаналізувати наслідки референдуму в Нідерландах - Пленкович
Голова парламенту ЄС зазначив, що ця угода - важливий елемент відновлення миру в регіоні, який серйозно постраждав від агресії та війни.
"Те, що тепер результатам цього референдуму радіють саме ті, хто доклав руку до кризи в Україні - це цинізм", - підкреслив Мартін Шульц, маючи на увазі позитивну реакцію російського керівництва на результат голосування в Нідерландах.
Читайте такожЛідер лібералів Європарламенту не здивований результатом референдуму і заявляє про необхідність реформ в ЄС
Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.
На голосування було винесено питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".
Читайте такожВ ЄК наполягають, що пропозиції щодо безвізового режиму для України будуть зроблені в кінці квітня
За даними виборчого сервісу Нідерландської інформаційного агентства (ANP Verkiezingsdienst), оприлюдненими на сайті телеканалу NOS, "за" проголосували 38,1%, "проти" - 61,1%.