Голова Європарламенту шкодує про результати референдуму в Нідерландах

Тепер слід боротися за "цивілізаційний проект Європа", заявив німецький політик в оприлюдненому в п'ятницю, 8 квітня, інтерв'ю газетам видавничого дому Funke Mediengruppe, передає dw.com.

За словами Шульца, аргументи противників ратифікації стосувалися найрізноманітніших речей, "але тільки не суті питання - а саме угоди про асоціацію ЄС і України".

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Голова парламенту ЄС зазначив, що ця угода - важливий елемент відновлення миру в регіоні, який серйозно постраждав від агресії та війни.

"Те, що тепер результатам цього референдуму радіють саме ті, хто доклав руку до кризи в Україні - це цинізм", - підкреслив Мартін Шульц, маючи на увазі позитивну реакцію російського керівництва на результат голосування в Нідерландах.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".

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За даними виборчого сервісу Нідерландської інформаційного агентства (ANP Verkiezingsdienst), оприлюдненими на сайті телеканалу NOS, "за" проголосували 38,1%, "проти" - 61,1%.