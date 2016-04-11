У Франції силовики запобігли 13 терактам - МВС країни

Про це міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казнєв заявив в ефірі телеканалу I-Tele, передає ТАСС.

"У Франції завдяки діям поліції вдалося запобігти 13 терактам. З початку року у справах про тероризм заарештовано 80 осіб", - сказав міністр.

Казнєв не уточнив, за який період були відвернені теракти.

"Однак ліквідація мереж терористів аж ніяк не означає, що загроза ліквідована. Члени інших угруповань можуть завдати нам удару. Ми зобов'язані поінформувати громадян про те, що робота із запобігання терактів ще довго продовжуватиметься в країні. Нам слід залишатися пильними", - сказав глава МВС.

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Він визнав, що "терористична загроза, як і раніше, знаходиться на високому рівні".

Як повідомлялося, серія терактів сталася в ніч на 14 листопада в Парижі. У концертному залі Bataclan терористи захопили заручників.

Атаки були вчинені на бульварі Шарон, бульварі Вольтер, на вулиці Фонтен-про-Руа і на вулиці Алібер. У столичному передмісті Сен-Дені біля стадіону Stade de France, де проходив футбольний матч між збірними Франції та Німеччини, прогриміли вибухи.

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В результаті нападів терористів загинули 130 осіб, ще близько 350 постраждали. Атаки вчинили дев'ятеро терористів.

Президент Франсуа Олланд заявив, що відповідальність за теракт несе терористичне угрупування "Ісламська держава".