Встановлено особу третього смертника з Bataclan, ним виявився 23-річний француз

Як повідомила газета Le Parisien,смертником виявився 23-річний Фуед Мохаммед-Аггад, повідомляє ТАСС.

Видання уточнює, що поліція встановила особу терориста ще в кінці минулого тижня.

За даними газети, француз народився в невеликий комуні поруч зі Страсбургом. В кінці 2013 року він вирушив у Сирію разом зі своїм братом Карімом, який був затриманий на сирійському кордоні. У 2015 році він повернувся в Європу, щоб здійснити найкривавіший теракт в історії Франції.

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Нагадаємо, масові теракти сталися в Парижі увечері 13 листопада. Відповідальність за них незабаром взяли бойовики "Ісламської держави".

Групи бойовиків практично одночасно влаштували вибухи смертників поблизу двох входів на стадіон Stade de France під час футбольного матчу Франція-Німеччина.

Також терористи захопили заручників у театрі Bataclan під час концерту Eagles of Death Metal. Інша група напала на кілька ресторанів. У результаті всіх атак загинули 130 осіб, близько 300 отримали поранення.