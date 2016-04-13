Білий дім розкритикував польоти російських Су-24 над есмінцем ВМС США

"Білому дому відомо про інцидент. Ця подія ніяк не відповідає професійним нормам поведінки військових сил, що діють в безпосередній близькості один від одного в міжнародному водному і повітряному просторі", - сказав Ернест на брифінгу у Вашингтоні, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Раніше дії російських пілотів в бесіді з журналістами розкритикував представник Пентагону полковник Стів Уоррен. Уоррен назвав їх "провокаційними і непрофесійними".

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Як повідомляв УНІАН раніше, анонімне військове джерело агентства Reuters описало інцидент в деталях, заявивши, що російські винищувачі "симулювали атаку" на американський есмінець.

За його словами, мова йде про "один з найагресивніших актів за останній час".

Нагадаємо, згідно з американськими військовими, за останні кілька днів російські бомбардувальники Су-24 кілька разів пролетіли в небезпечній близькості від американського есмінця USS Donald Cook в Балтійському морі.

Як наголошується, вони не були озброєні.

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Також повідомляється, що над есмінцем пролетів російський вертоліт Ка-27, з якого, імовірно, велася фотозйомка корабля.

USS Donald Cook - ескадрений міноносець ВМС США четвертого покоління, головною зброєю якого є керовані ракети. На борту корабля перебував польський вертоліт.

Як повідомляється, есмінець прямував до польського порту Гданськ.