"Це серйозний інцидент": Генсек НАТО прокоментував польоти російських Су-24 над есмінцем США
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що російські пілоти відповідальні за створення небезпечної ситуації біля американського есмінця Donald Cook , їх поведінка була непрофесійною.
Про це повідомляє видання ABC Nyheter, пише Європейська правда.
"Російські літаки підійшли надто близько до американського судна, вони відповідальні за створення небезпечної ситуації. Це серйозний інцидент, спричинений непрофесійною поведінкою", - сказав генсек.
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"На жаль, це не перший приклад такої поведінки. Таких ситуацій потрібно уникати", - наголосив він.
Як повідомляв УНІАН, військові США опублікували фотографії польоту російського Су-24 над кораблем "Дональд Кук" у Балтійському морі.
У Міноборони РФ заявили, що російські Су-24, виявивши есмінець США в Балтійському морі, "вчинили відворот від нього з дотриманням усіх заходів безпеки" .