Міноборони РФ прокоментувало "зближення" своїх Су-24 з американським есмінцем (відео)

Про це повідомив офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков, передає ТАСС.

"Тринадцятого квітня екіпажі літаків Су-24 ПКС Росії виконували планові навчально-тренувальні польоти над нейтральними водами Балтійського моря. Маршрут польоту російських літаків проходив через район, де перебував есмінець ВМС США USS Donald Cook, приблизно за 70 км від російської військово-морської бази", - сказав Конашенков.

Там також додали, що російські Су-24, виявивши есмінець США в Балтійському морі, "вчинили відворот від нього з дотриманням усіх заходів безпеки" .

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"Виявивши корабель у зоні візуальної видимості, російські льотчики здійснили відворот від нього з дотриманням усіх заходів безпеки ", - заявив генерал.

За його словами, "всі польоти літаків російських ПКС виконуються відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору над нейтральними водами".

Нагадаємо, за останні кілька днів російські бомбардувальники Су-24 кілька разів пролетіли у небезпечній близькості від американського есмінця USS Donald Cook у Балтійському морі.

Як зазначається, вони не були озброєні.

Також повідомляється, що над есмінцем пролетів російський вертоліт Ка-27, з якого, імовірно, велась фотозйомка корабля.