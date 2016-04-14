Пентагон показав моменти "зближення" російського Су-24 зі своїм кораблем у Балтійському морі (фоторепортаж, відео)
Військові США опублікували фотографії польоту російського Су-24 над кораблем "Дональд Кук" у Балтійському морі.
На знімках ВМС США, опублікованих агентством Reuters, видно, що російський літак перебуває зовсім близько до американського есмінця.
Крім того, підтверджуються і слова американських військових, які стверджували, що поруч з літаком літав і вертоліт РФ: його видно на знімках.
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Як повідомляв УНІАН раніше, анонімне військове джерело агентства Reuters описало інцидент у деталях, заявивши, що російські винищувачі "симулювали атаку" на американський есмінець.
За його словами, йдеться про "один з найбільш агресивних актів за останній час".
Як зазначається, вони не були озброєні.
Також повідомляється, що над есмінцем пролетів російський вертоліт Ка-27, з якого, імовірно, велась фотозйомка корабля.
USS Donald Cook - ескадрений міноносець ВМС США четвертого покоління, головною зброєю якого є керовані ракети. На борту корабля перебував польський вертоліт.
Як повідомляється, есмінець прямував у польський порт Гданськ.