Пентагон показав моменти "зближення" російського Су-24 зі своїм кораблем у Балтійському морі (фоторепортаж, відео)

На знімках ВМС США, опублікованих агентством Reuters, видно, що російський літак перебуває зовсім близько до американського есмінця.

Крім того, підтверджуються і слова американських військових, які стверджували, що поруч з літаком літав і вертоліт РФ: його видно на знімках.

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Як повідомляв УНІАН раніше, анонімне військове джерело агентства Reuters описало інцидент у деталях, заявивши, що російські винищувачі "симулювали атаку" на американський есмінець.

За його словами, йдеться про "один з найбільш агресивних актів за останній час".

Нагадаємо, за останні кілька днів російські бомбардувальники Су-24 кілька разів пролетіли у небезпечній близькості від американського есмінця USS Donald Cook в Балтійському морі.

Як зазначається, вони не були озброєні.

Також повідомляється, що над есмінцем пролетів російський вертоліт Ка-27, з якого, імовірно, велась фотозйомка корабля.

USS Donald Cook - ескадрений міноносець ВМС США четвертого покоління, головною зброєю якого є керовані ракети. На борту корабля перебував польський вертоліт.

Як повідомляється, есмінець прямував у польський порт Гданськ.