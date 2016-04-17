Росія прагне розділити Євросоюз – британський експерт

Про це експерт заявив у Братиславі на форумі у справах безпеки GLOBSEC 2016, передає Радіо Свобода.

«Росія має дві головні мети: по-перше, розділити Європейський Союз, і в цій тактиці росіяни успішні. Вміють поставити проти себе чехів і словаків, німців і поляків. По-друге, якщо б вдалось збудувати «Північний потік-2», Росія б зекономила кошти на транзиті газу, які сплачує Україні й Словаччині, а це для неї вигода», – наголосив Лукас.

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У зв’язку з цим політолог звернув увагу на важливу роль Словаччини, яка з 1 липня цього року перебирає головування в ЄС. На думку Лукаса, Словаччина не мала б ставити протягом свого історичного першого головування в Євросоюзі «нереалістичні цілі». Головне – енергетична безпека Європи і «здатність подолати спроби Росії розділити ЄС».

На небезпечні політичні маневри Росії звернув увагу на форумі в Братиславі також заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

«Північноатлантичний альянс і далі наполягає на своїх позиціях щодо України, (наголошує) на порушенні міжнародного права з боку Росії», – наголосив Вершбоу, водночас відзначивши, що потрібно підтримувати діалог із Москвою.

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У роботі Міжнародного форуму у справах європейської безпеки в Братиславі GLOBSEC 2016, який розпочався 15 квітня, взяли участь близько тисячі державних діячів і політиків, громадських активістів, журналістів і політологів із 70 країн світу. Серед них президенти Хорватії, Болгарії, Македонії та Словаччини, голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел, колишній держсекретар США Мадлен Олбрайт, міністр закордонних справ України Павло Клімкін та інші.

Форум GLOBSEC 2016 у Братиславі сьогодні завершує свою роботу.