Президент Європарламенту заявив, що російське керівництво намагається розділити ЄС зсередини

Президент Європейського парламенту Мартін Шульц вважає, що керівництво Росії намагається розділити Європейський Союз зсередини.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Шульц сказав у суботу в Мюнхені під час "президентської панелі" в рамках Мюнхенської безпекової конференції.

"Я повністю поділяю точку зору Петра Порошенка (президента України), що наміри російського керівництва - розділити Європейський Союз зсередини. Антиєвропейські скептики, ісламофобські, гомофобські та будь-якого роду партії дуже сильно представлені в Європейському парламенті, я слухаю їх з моїми колегами кожного дня, і якщо я порівняю з риторикою партії Путіна в Росії месиджи, які вони розповсюджують по всій Європі, то вони однакові. І для мене це не є сюрпризом", - заявив Шульц.

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На підтримку своїх слів він навів "добре відомий факт", коли французька партія Національний Фронт "отримала гроші від Росії".

Президент ЄП нагадав, що у другій половині минулого століття в Європі погодилися з одним принципом, "який може запобігти повторенню помилок першої частини століття". "Це - солідарність націй та взаємна повага. І це те, що Путін ставить під сумнів, збільшуючи кількість політичних партій в Європі, і це, між іншим, вже підвищилося до рівня урядів. У нас, в ЄС, є партії в урядах, в офісах, які ставлять під сумнів принципи солідарності, принцип взаємоповаги та міжнаціональної демократії", - наголосив Шульц.