На півночі Франції пролунав потужний вибух
16:44, 23 квітня 2016Світ
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У місті Нонкур на півночі Франції пролунав потужний вибух у житловому будинку, щонайменше троє людей отримали поранення.
Вибух пролунав у житловому будинку / twitter.com/H88Thomas
Потужний вибух пролунав 23 квітня в департаменті Ер, повідомляє РБК з посиланням на RTL.
За інформацією радіостанції, серед мешканців будинку, ймовірно, є постраждалі внаслідок вибуху. На місці події працюють рятувальники.
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Причини вибуху поки що офіційно не повідомляються.
twitter.com/H88Thomas
За даними телеканалу BFM-TV, постраждали щонайменше три людини.
Нагадаємо, 1 квітня в центрі Парижа пролунав вибух, постраждали 5 осіб. Кілька вулиць були евакуйовані після великого вибуху газу в центрі Парижа.
Незабаром ЗМІ показали відео з місця події.
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