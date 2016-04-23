На півночі Франції пролунав потужний вибух

Потужний вибух пролунав 23 квітня в департаменті Ер, повідомляє РБК з посиланням на RTL.

За інформацією радіостанції, серед мешканців будинку, ймовірно, є постраждалі внаслідок вибуху. На місці події працюють рятувальники.

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Причини вибуху поки що офіційно не повідомляються.

За даними телеканалу BFM-TV, постраждали щонайменше три людини.

Нагадаємо, 1 квітня в центрі Парижа пролунав вибух, постраждали 5 осіб. Кілька вулиць були евакуйовані після великого вибуху газу в центрі Парижа.

Незабаром ЗМІ показали відео з місця події.