Вибух у центрі Парижа: кількість постраждалих зросла (відео)

Про це повідомили в екстрених службах, передає Le Parisien.

Зазначається, що один чоловік отримав серйозні поранення. За попередніми даними одного з джерел у поліції, вибухнув побутовий газ.

У свою чергу представник екстрених служб заявив, що вибух стався на першому поверсі будівлі, йому передувала пожежа.

Читайте такожВибух у центрі Парижа: з'явилися відео з місця події (фоторепортаж)

Раніше УНІАН повідомляв, що у центрі Парижа пролунав вибух, постраждали 5 осіб. Кілька вулиць були евакуйовані після великого вибуху газу в центрі Парижа.

Незабаром ЗМІ показали відео з місця події.