Вибух у центрі Парижа: кількість постраждалих зросла (відео)

18:05, 01 квітня 2016
Світ
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Кількість постраждалих внаслідок вибуху в центрі Парижа збільшилася до 17 осіб.

Про це повідомили в екстрених службах, передає Le Parisien.

Зазначається, що один чоловік отримав серйозні поранення. За попередніми даними одного з джерел у поліції, вибухнув побутовий газ.

У свою чергу представник екстрених служб заявив, що вибух стався на першому поверсі будівлі, йому передувала пожежа.

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Раніше УНІАН повідомляв, що у центрі Парижа пролунав вибух, постраждали 5 осіб. Кілька вулиць були евакуйовані після великого вибуху газу в центрі Парижа.

Незабаром ЗМІ показали відео з місця події.

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