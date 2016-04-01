Вибух у центрі Парижа: з'явилися відео з місця події (фоторепортаж)
Французький телеканал BFM показав відео з місця вибуху в Парижі, внаслідок якого постраждали п'ять осіб.
На ролику можна побачити багатоповерховий будинок, з верхніх поверхів якого йде дим. Крім того, всюди видно уламки внаслідок вибуху.
Читайте такожНа півдні Туреччини стався вибух, загинули 4 поліцейських - ЗМІ
Пожежники продовжують боротися з пожежею.
#Explosion in Rue Jean François Gerbillon #Parispic.twitter.com/lBh7hjUiHB— Giancarlo Schievenin (@gschievenini) April 1, 2016
Також у мережі з'явилося відео, що зафіксувало наслідки вибуху будинку в Парижі, зняте з висоти пташиного польоту.
#explosion Paris6 nous avons entendu le souffle de l explosion dans la tour montparnasse, on a pensé à un ' attentat pic.twitter.com/lh3c6AKHXH— Dubai (@benitocolin) April 1, 2016
Раніше УНІАН повідомляв, що в центрі Парижа пролунав вибух, є постраждалі. Кілька вулиць були евакуйовані після великого вибуху газу в центрі Парижа. Місцеві ЗМІ припускають, що вибух був викликаний відрізаною газовою трубою.