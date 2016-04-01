Вибух у центрі Парижа: з'явилися відео з місця події (фоторепортаж)

На ролику можна побачити багатоповерховий будинок, з верхніх поверхів якого йде дим. Крім того, всюди видно уламки внаслідок вибуху.

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Пожежники продовжують боротися з пожежею.

Також у мережі з'явилося відео, що зафіксувало наслідки вибуху будинку в Парижі, зняте з висоти пташиного польоту.

#explosion Paris6 nous avons entendu le souffle de l explosion dans la tour montparnasse, on a pensé à un ' attentat pic.twitter.com/lh3c6AKHXH — Dubai (@benitocolin) April 1, 2016

Раніше УНІАН повідомляв, що в центрі Парижа пролунав вибух, є постраждалі. Кілька вулиць були евакуйовані після великого вибуху газу в центрі Парижа. Місцеві ЗМІ припускають, що вибух був викликаний відрізаною газовою трубою.