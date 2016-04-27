Прем'єр Туреччини: нова конституція країни буде світською

Про це заявив прем'єр-міністр країни Ахмет Давутоглу, передає Бі-бі-сі. "Секуляризм буде присутнім в новій конституції як принцип, що гарантує право громадянина на вибір віросповідання та гарантує рівну відстороненість держави від усіх релігійних груп", - сказав Ахмет Давутоглу в телезверненні.

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Напередодні спікер турецького парламенту і член правлячої Партії справедливості і розвитку Ісмаїл Кахраман закликав замінити діючу в країні світську конституцію на релігійну.

"У нас мусульманська країна. Відповідно, ми повинні мати релігійну конституцію", - заявив Ісмаїл Кахраман.

Вислови політика викликали шквал критики з боку опозиціонерів і правозахисників, в Анкарі і Стамбулі пройшли акції протесту.

Однак пізніше спікер зауважив, що висловлював свою особисту точку зору і що новий основний закон повинен гарантувати релігійні свободи.

Чинна конституція Туреччини була прийнята в листопаді 1982 року, і в ній відсутні релігійні положення. Правляча партія веде роботу над текстом нового основного закону і до літа має намір передати його до парламенту на обговорення.