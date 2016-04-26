Спікер турецького парламенту виступив за прийняття релігійної конституції в країні

"У нас мусульманська країна. Відповідно, ми повинні мати релігійну конституцію", - заявив Кахраман на прес-конференції в Стамбулі.

Представники правлячої партії вже неодноразово виступали з пропозицією замінити чинний Основний закон, прийнятий у листопаді 1982 року, в якому відсутні релігійні положення, передає Російська служба ВВС.

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Лідер опозиційної Республіканської народної партії Туреччини Кемаль Кілічдароглу розкритикував пропозицію Кахрамана.

"Хаос, який панує на Близькому Сході, став результатом мислення тих, хто, як ви, робить релігію елементом політики", - написав Кілічдароглу в "Твіттері".

Опозиція побоюється, що нова конституція може дати занадто багато влади президенту країни Реджепу Тайіпу Ердогану, який виступає за розширення президентських повноважень.

За останні два роки влада країни зняла заборону для жінок на носіння хусток в школах і на держслужбу, обмежили продаж алкоголю та вжили заходів для поділу університетських гуртожитків на чоловічі і жіночі.