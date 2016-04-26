У Туреччині поліція сльозогінним газом розганяла протестуючих біля парламенту

Як повідомляє агентство DHA, там вони зібралися на знак протесту проти заяви спікера Ісмаїла Кахрамана, який закликав відмовитися від світської конституції країни, передає kommersant.ru.

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Слова спікера викликали критику з боку опозиції. Поліція вимагала від демонстрантів розійтися і заборонила проводити мітинг біля будівлі парламенту.

Проти мітингувальників, які не підкорилися цій вимозі, був застосований сльозогінний газ. Також повідомляється, що кілька демонстрантів були затримані.