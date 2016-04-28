Військові знищили ватажка "Ісламської держави" в Лівані - ЗМІ
12:03, 28 квітня 2016Світ
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Ліванські військові знищили одного з лідерів терористичного угрупування "Ісламська держава" в ході операції армії в гірському районі на кордоні з Сирією.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Ліванське національне інформаційне агентство, передає "ЄвроПравда". За інформацією агентства, отриманою з власних джерел серед військових, в результаті спецоперації в районі Арсаль на півночі Лівану вдалося знищити чоловіка по імені Наїф Аль-Шаалаан.
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Його вважають ватажком місцевого осередку "Ісламської держави". За інформацією агентства, ватажок бойовиків був відомий також як Абу Фавз.
Раніше повідомлялося, що в результаті бомбардувань різних об'єктів, захоплених угруповання "Ісламська держава",знищено близько $800 млн готівкою.
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