В Ємені американський дрон знищив місцевого ватажка ІД - Reuters
10:57, 04 лютого 2016Світ
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В результаті двох ударів американських безпілотників на півдні Ємену були ліквідовані 12 бойовиків "Ісламської держави".
REUTERS
Серед знищених бойовиків був один з ватажків "Аль-Каїди", який, імовірно, командував єменським угрупованням ІД. Про це повідомляє Reuters.
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За інформацією агентства, один з безпілотників атакував машину, в якій із Занзібара в Шакри на півдні Ємену їхав можливий лідер місцевого підрозділу ІД Джалал Баліді та двоє його помічників.
Зазначимо, наприкінці минулого року в Пентагоні повідомили про знищення десяти ватажків "Ісламської держави" усього за місяць.
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