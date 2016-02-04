В Ємені американський дрон знищив місцевого ватажка ІД - Reuters

Серед знищених бойовиків був один з ватажків "Аль-Каїди", який, імовірно, командував єменським угрупованням ІД. Про це повідомляє Reuters.

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За інформацією агентства, один з безпілотників атакував машину, в якій із Занзібара в Шакри на півдні Ємену їхав можливий лідер місцевого підрозділу ІД Джалал Баліді та двоє його помічників.

Зазначимо, наприкінці минулого року в Пентагоні повідомили про знищення десяти ватажків "Ісламської держави" усього за місяць.