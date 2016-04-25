РБ ООН засудила запуск КНДР балістичної ракети з підводного човна

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Члени Ради безпеки рішуче засудили випуск з підводного човна балістичної ракети з боку Корейської Народно-Демократичної Республіки 23 квітня», – йдеться в заяві ООН.

У заяві ООН такі дії потрактовано як «ще одне серйозне порушенням КНДР резолюції Ради безпеки ООН».

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Як повідомляв УНІАН, військові КНДР випробували балістичну ракету з борту підводного човна в районі східного узбережжя Корейського півострова.