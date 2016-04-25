РБ ООН засудила запуск КНДР балістичної ракети з підводного човна
03:48, 25 квітня 2016Світ
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Рада безпеки ООН 24 квітня засудила Пхеньян, який назвав успішним нещодавнє випробування балістичної ракети, запущеної з підводного човна під керівництвом лідера КНДР Кім Чен Ина.
REUTERS
Про це повідомляє Радіо Свобода.
«Члени Ради безпеки рішуче засудили випуск з підводного човна балістичної ракети з боку Корейської Народно-Демократичної Республіки 23 квітня», – йдеться в заяві ООН.
У заяві ООН такі дії потрактовано як «ще одне серйозне порушенням КНДР резолюції Ради безпеки ООН».
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Як повідомляв УНІАН, військові КНДР випробували балістичну ракету з борту підводного човна в районі східного узбережжя Корейського півострова.
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