КНДР готує новий запуск балістичної ракети

Про це повідомили урядові джерела у Південній Кореї, передає РБК з посиланням на агентство Yonhap.

"Є ознаки того, що Північна Корея намагається запустити ще одну ракету "Мусудан" після невдалого старту, який відбувся раніше день народження Кім Ір Сена", – цитує агентство одного зі співрозмовників. За його словами, нова ракета встановлена для запуску.

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За словами іншого джерела, є ознаки того, що запуск може відбутися вже найближчим часом.

Нагадаємо, 15 квітня КНДР спробувала запустити балістичну ракету середньої дальності біля східного узбережжя країни, але запуск не вдався.

Прес-служба міністерства оборони США, у свою чергу, повідомила, що американські військові спостерігали те, що, як вони вважають, було невдалим запуском ракети.