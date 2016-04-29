Тіло загиблого в Сирії російського офіцера доставили до Москви

Про це повідомили у Міноборони Росії, передає ТАСС.

"Внаслідок проведення спільних спеціальних заходів за участю представників сирійської влади і курдського ополчення тіло загиблого офіцера доставлено в Москву", - йдеться у повідомленні.

У медичному закладі Міноборони Росії завершена процедура генетичної ідентифікації Олександра Прохоренка.

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Нагадаємо, Олександр Прохоренко загинув 17 березня 2016 року при виконанні спеціального завдання з наведення ударів російських літаків в районі населеного пункту Тадмор (провінція Хомс, Сирія). Потрапивши в оточення бойовиків ІДІЛ, офіцер викликав вогонь на себе.

11 квітня президент Російської Федерації Володимир Путін своїм указом присвоїв звання Героя Росії старшому лейтенанту Олександру Прохоренку, загиблому в Сирії.