Путін нагородив ще одного загиблого у Сирії російського офіцера

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, нагороду присвоєно "за мужність і героїзм, проявлені при виконанні військового обов'язку".

Олександр Прохоренко загинув 17 березня 2016 року під час виконання спеціального завдання з наведення ударів російських літаків у районі населеного пункту Тадмор (провінція Хомс, Сирія). Потрапивши в оточення бойовиків ІДІЛ, офіцер викликав вогонь на себе.

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Як повідомляв УНІАН, Путін оголосив про виведення російських військ із Сирії 14 березня, але інформація про загибель військових у цій країні продовжує надходити. Так, 24 березня інформагентства повідомили про загибель офіцера російського спецназу, який брав участь в операції під Пальмірою, - незважаючи на виведення основної групи військ, у Сирії залишаються підрозділи російської армії. В офіційному списку російських втрат у Сирії прізвища шести загиблих. Точні дані про загибель російських військових засекречені.