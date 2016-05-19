Столтенберг: на остаточний вступ Чорногорії до НАТО може піти рік
Для ратифікації протоколу про вступ Чорногорії до НАТО може знадобитися рік, але це буде залежати від парламентів країн-членів Альянсу.
Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на прес-конференції після підписання усіма членами НАТО протоколу про вступ Чорногорії до Альянсу.
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Генеральний секретар НАТО зазначив, що терміни, які потрібні для ратифікації протоколу про вступ Чорногорії, залежать від кожного парламенту країни-члена Альянсу.
“Я вважаю, що це буде не дуже правильним, якщо я, знаходячись тут, у Брюсселі, почну давати поради різним парламентам. Але минулого разу для цього знадобилося близько року…”, - заявив Столтенберг.
Попередніми країнами, які вступили у Альянс, були Албанія та Хорватія, які здійснили це одночасно у 2009 році.
Столтенберг зазначив, що попередній досвід може стати певного роду показником того, скільки часу може знадобитися у випадку з Чорногорією для ратифікації.
“Але це залежить від усіх парламентів, щоб прийняти рішення, скільки часу вони потребують для ратифікації протоколу про вступ”, - заявив Столтенберг.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні усі 28 країн НАТО підписали протокол про вступ Чорногорії в Альянс.
Після того, як протокол буде ратифікований парламентами всіх країн-членів Альянсу, Чорногорія стане повноправним, 29-м членом НАТО.