Чорногорія завтра підпише протокол вступу в НАТО – Столтенберг

15:24, 18 травня 2016
Світ
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував підписання Чорногорією протоколу вступу країни в Північноатлантичний альянс.

REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН, протокол буде підписано завтра у Брюсселі в рамках засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яке пройде 19-20 травня в Брюсселі.

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"Завтра ми будемо вітати прем'єр-міністра Джукановича (Міло Джуканович), який підпише протокол щодо вступу. Після цієї церемонії Чорногорія буде запрошена брати участь у всіх засіданнях НАТО як спостерігач чи запрошений", - повідомив Столтенберг.

За його словами, після того, як всі союзники ратифікують протокол, Чорногорія буде 29 членом Альянсу. "Це - чіткий сигнал того, що НАТО продовжує допомагати будувати стабільність та безпеку на Західних Балканах", - підкреслив генсек НАТО.

Говорячи про можливу реакцію з боку Росії, Столтенберг заявив: "Будь-яка суверенна держава має право обирати свій шлях. Чорногорія, як незалежна держава, вирішила, що вона хоче бути членом НАТО. Тому я вважаю, що немає жодних причин, щоб заперечувати право Чорногорії реалізувати своє суверенне рішення. Будь-які санкції чи реакції з боку Росії будуть безпідставними, тому що це про повагу суверенного рішення суверенної держави".

За його словами, "підписання цього документу показує, що двері НАТО залишаються відчиненими".

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