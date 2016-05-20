Знімки з супутників США не зафіксували вибуху на борту зниклого A320

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в кількох відомствах США, передає РБК.

Співрозмовники агентства пояснили, що даний висновок є результатом попереднього вивчення супутникових знімків. За їх словами, зараз влада США не виключає жодних можливих причин авіакатастрофи, в тому числі механічні пошкодження, терористичний акт або навмисні дії пілота або екіпажу.

Раніше міністр цивільної авіації Єгипту Шериф Фатхі заявив, що ймовірність теракту на борту A320 вище, ніж вірогідність технічної несправності.

Читайте такожЗнайдені уламки не належать зниклому літаку EgyptAir

Як повідомляв УНІАН, літак A320, що належить єгипетській авіакомпанії EgyptAir, зник з екранів радарів. На борту були 66 осіб.

Авіакомпанія також уточнила, що літак зник на висоті близько 11 кілометрів в 2:45 за місцевим часом, після того, як увійшов у повітряний простір Єгипту на 10 миль. В даний час надзвичайні служби зайняті пошуком літака, до пошуків підключилася авіація ВПС Єгипту. Був створений оперативний штаб, до складу якого увійшли представники всіх авіаслужби. У зв'язку з інцидентом міністр цивільної авіації Єгипту Шериф Фатхі екстрено перервав візит до Саудівської Аравії і повернувся до Єгипту.