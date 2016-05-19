CNN: Вибух бомби на борту – найбільш імовірна причина катастрофи А320

Відповідну інформацію оприлюднив телеканал CNN з посиланням на американських офіційнх осіб, повідомляє ТАСС.

За його даними, на користь "терористичної" версії говорять всі обставини катастрофи.

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Як повідомляв УНІАН, літак A320, що належить єгипетській авіакомпанії EgyptAir, зник з екранів радарів. На борту були 66 осіб.

Авіакомпанія також уточнила, що літак зник на висоті близько 11 кілометрів в 2:45 за місцевим часом, після того, як увійшов у повітряний простір Єгипту на 10 миль. В даний час надзвичайні служби зайняті пошуком літака, до пошуків підключилася авіація ВПС Єгипту. Був створений оперативний штаб, до складу якого увійшли представники всіх авіаслужб. У зв'язку з інцидентом міністр цивільної авіації Єгипту Шериф Фатхі екстрено перервав візит до Саудівської Аравії і повернувся до Єгипту.