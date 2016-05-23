Внаслідок вибухів в Сирії загинули десятки мирних жителів

У Тартусі поруч з автовокзалом вибухнув замінований автомобіль, крім того, на території вокзалу підірвалися двоє смертників, передає Бі-бі-сі.

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У місті Джабла також прогриміло кілька вибухів.

Обидва міста розташовані в сирійській провінції Латакія. Атаки подібного масштабу відбуваються в цьому районі рідко.

За непідтвердженими даними, відповідальність за напади взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".