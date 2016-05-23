Внаслідок вибухів в Сирії загинули десятки мирних жителів
12:55, 23 травня 2016Світ
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Щонайменше 100 людей загинули в результаті вибухів в сирійських містах Джабла і Тартус, які знаходяться під контролем військ режиму Башара Асада.
REUTERS
У Тартусі поруч з автовокзалом вибухнув замінований автомобіль, крім того, на території вокзалу підірвалися двоє смертників, передає Бі-бі-сі.
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У місті Джабла також прогриміло кілька вибухів.
Обидва міста розташовані в сирійській провінції Латакія. Атаки подібного масштабу відбуваються в цьому районі рідко.
За непідтвердженими даними, відповідальність за напади взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".
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