В Японії відкривається саміт країн G-7 (фото)

У Японії введені посилені заходи безпеки – до охорони порядку залучено 23 тис. поліцейських, передає DT.UA з посиланням на Reuters. Відомо, що в Японії вже перебувають президент США Барак Обама, прем'єр-міністри Великобританії і Канади Девід Кемерон і Джастін Трюдо. Також у саміті візьмуть участь прем'єр Японії Сіндзо Абе, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, голова ради міністрів Італії Маттео Ренці.

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На неофіційній частині саміту будуть присутні лідери ЄС – голова Європейської ради Дональд Тускі голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

Лідери цих країн обговорять боротьбу з тероризмом, територіальні конфлікти, ядерну зброю, ситуацію з мігрантами та енергетику. Чимала увага буде приділятися економіці та фінансовій політиці.

У п'ятницю на саміті буде оприлюднена підсумкова декларація учасників зустрічі.

Це перший саміт в Японії після зустрічі 2008 року в Хоккайдо.

Нагадаємо, до складу G-7 входять провідні економічно розвинуті країни: США, Німеччина, Японія, Великобританія, Франція, Італія і Канада.