Очолювана США коаліція завдала авіаудару у районі Пальміри
19:12, 26 травня 2016Світ
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Сили коаліції, очолюваної США, завдали удару поблизу Пальміри.
REUTERS
Про це передає РБК з посиланням на сайт Центрального командування збройних сил США.
Уточнюється, що авіація завдала одного удару по "тактичному підрозділу "Ісламської держави". Також був знищений автомобіль угруповання.
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Нагадаємо, в кінці березня сирійські військові за підтримки російської авіації звільнили Пальміру від бойовиків ІД. Зараз у цьому стародавньому місті організовано тимчасовий табір Міжнародного противомінного центру Збройних сил. Associated Press повідомляло, що на його території будується нова російська база, однак Міноборони РФ спростувало ці дані.
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