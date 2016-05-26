Очолювана США коаліція завдала авіаудару у районі Пальміри

Про це передає РБК з посиланням на сайт Центрального командування збройних сил США.

Уточнюється, що авіація завдала одного удару по "тактичному підрозділу "Ісламської держави". Також був знищений автомобіль угруповання.

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Нагадаємо, в кінці березня сирійські військові за підтримки російської авіації звільнили Пальміру від бойовиків ІД. Зараз у цьому стародавньому місті організовано тимчасовий табір Міжнародного противомінного центру Збройних сил. Associated Press повідомляло, що на його території будується нова російська база, однак Міноборони РФ спростувало ці дані.