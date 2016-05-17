ЗМІ дізналися про будівництво російської бази поруч з руїнами сирійської Пальміри

За даними Ініціативи з охорони культурної спадщини при Американській школі східних досліджень, база розташована в захисній зоні археологічного пам'ятника, що знаходиться під охороною ЮНЕСКО, повідомляє РБК з посиланням на АР.

Відзначається, що на сайті організації опубліковано фотографії американської компанії DigitalGlobe, яка займається розповсюдженням даних супутникової зйомки. На них видно сліди будівельних робіт, які, за твердженням компанії, з'явились на околиці археологічного пам'ятника. На сайті також представлено фотографії опозиційного «Координаційного комітету Пальміри» і інформаційних агентств, на яких, як вони стверджують, зображена російська військова база в Пальмірі.

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Керівник сирійського Генерального директорату старожитностей і музеїв Маамун Адбулкарім підтвердив, що російські військові зводять невеликий казармений комплекс, в тому числі центри управління та медичні установи. За його словами, дозволу на будівництво його відомство не давало. Він підкреслив, що не дав би такий дозвіл ні сирійській, ні російській армії, так як «це було б порушенням закону про археології».

Абдулкарім в той же час заявив, що присутність російських і сирійських військових є гарантією того, що руїни древнього міста залишаться в руках уряду, так як терористи з ІД як і раніше знаходяться неподалік від Пальміри.

«Під час війни археологічній владі іноді не дають слова, так як рішення диктуються міркуваннями безпеки», — пояснив Абдулкарім по телефону з Дамаска. Він додав, що, «коли ситуація покращиться і встановиться мир, тоді ми публічно будемо вимагати прибрати» казарми.

Опозиційний активіст з Пальміри Усама аль-Хатіб, який проживає в даний час в Туреччині, розповів, що російські військові встановлюють збірні споруди і намети на північній околиці археологічного пам'ятника поруч з історичними похованнями. Він зазначив, що база знаходиться в декількох сотнях метрів від стародавніх храмів і тріумфальної арки.

Сирійські війська звільнили захоплену терористами з ІД Пальміру в березні за підтримки російської авіації.