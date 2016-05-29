Інтерпол оголосив у розшук обвинуваченого в організації вбивства Нємцова

На сайті Інтерполу з'явилася картка з даними про розшук бійця батальйону «Север» МВС Чечні Руслана Мухудінова, який обвинувачується в організації вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

У картці зазначається, що 29-річний Мухудінов розшукується міжнародною організацією за звинуваченнями у вбивстві і незаконному обігу зброї, повідомляє Slon.ru.

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Росія оголосила Мухудінова в міжнародний розшук у листопаді 2015 року, місяцем пізніше «Росбалт» з посиланням на джерела повідомив, що російські правоохоронні органи передали в Інтерпол інформацію для організації розшуку.

У лютому 2016 року адвокат сім'ї Нємцова заявляв, що Інтерпол вже шукає Мухудінова. Тоді він зазначав, що на сайті Міжнародної кримінальної поліції немає інформації про розшук Мухудінова, але обіцяв, що «постарається, щоб її там розмістили».

Борис Нємцов був убитий в ніч на 28 лютого 2015 року в центрі Москви. У грудні слідство назвало справу про вбивство розкритою: Мухудінов був названий його організатором та замовником, про його можливі мотиви нічого не повідомлялося.

Звинувачення у вбивстві було пред'явлено Заура Дадаєву, Анзору і Саїду Губашевим, Темирлану Ескерханову і Хамзату Батаєву, які, за версією російського слідства, були безпосередніми виконавцями злочину.