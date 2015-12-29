У РФ назвали ім'я та оголосили в міжнародний розшук "замовника" вбивства Нємцова

У Росії слідчий комітет має намір виділити в окреме провадження кримінальну справу проти Руслана Мухудінова. Цю людину називають замовником і організатором вбивства російського опозиціонера Бориса Нємцова, передає "РБК".

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Керівник управління взаємодії зі ЗМІ СК РФ Володимир Маркін заявив, що замовником і організатором вбивства Нємцова є Руслан Мухудінов, якого також називали московським водієм офіцера батальйону "Північ" Руслана Геремеєва. Він оголошений у міжнародний розшук, а кримінальну справу щодо нього буде виділено в окреме провадження.

Маркін додав, що 29 грудня слідчі пред'являть звинувачення в остаточній редакції Зауру Дадаєву, Анзору та Шадіду Губашевим, Темірлану Ескерханову і Хамзату Бахаєву. Всіх їх вони підозрюють у скоєнні вбивства за наймом у складі організованої групи, а також у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та зберіганні вогнепальної зброї (пп. "ж, з" ч. 2 ст. 105 КК РФ і ч. 3 ст. 222 КК РФ).

Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий в Москві в ніч на 28 лютого. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.

Слідство прийшло до висновку, що вбивство опозиційного російського політика Бориса Нємцова ніяк не пов'язане з його політичною та державною діяльністю.

Руслан Мухудінов був особистим водієм командира роти "Північ" Руслана Геремеєва. Передбачуваний виконавець вбивства політика — Заур Дадаєв — у своїх свідчення заявляв, що злочин було скоєно на прохання певного Русіка. Як уже повідомлялося, СК РФ однозначно ідентифікував Русіка як Руслана Мухудінова. Після цього він був оголошений в оперативний розшук, але знайти так і не вдалося.

Адвокат сім'ї Бориса Нємцова Вадим Прохоров підтвердив інформацію про пред'явлення звинувачень Мухудінову. При цьому він зазначив, що чекає таких же кроків слідства і щодо Руслана Геремеєва.