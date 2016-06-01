Бої за оплот "ІД" в Іраку: бойовики використовують мирних жителів як живий щит

В організації стверджують, що отримали достовірні відомості про захоплення в полон мирних жителів, в тому числі жінок і дітей. За даними ООН, бойовики перевезли їх у центр міста, щоб прикрити ними свої позиції, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Всього в місті залишаються близько 50 тисяч мирних жителів. В ООН відзначають, що всі вони перебувають у вкрай важкому становищі, а активні бойові дії не дозволяють не тільки евакуювати їх, але навіть передати їм гуманітарну допомогу.

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В даний час іракська армія намагається відбити Ель-Фаллуджу у бойовиків. Їй вже вдалося встановити контроль над околицями міста, і зараз військові просуваються в напрямку його центру.

Наступ на Ель-Фаллуджу почалося 22 травня. Перед його початком військові закликали мирних жителів покинути місто, проте багатьом з них бойовики не дозволили це зробити. При цьому вже на той момент правозахисники зафіксували брак продовольства в місті.

Терористична організація "Ісламська держава" захопила Ель-Фаллуджу в 2014 році, зараз у місті близько 1,2 тисячі бойовиків. Місто має стратегічне значення, оскільки через нього проходить траса з Багдада в Сирію та Йорданію.