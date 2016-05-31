Асамблея НАТО рекомендувала членам бути готовими до відповіді на "потенційну загрозу" Росії

У підсумковій декларації, одноголосно прийнятій Асамблеєю НАТО, висловлюється жаль з приводу "використання Росією сили проти її сусідів та спроб залякування союзників по НАТО", передає Голос Америки.

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"Виклик, що йде від Росії – реальний і серйозний", – заявив голова асамблеї американський конгресмен Майкл Тернер.

У документі йдеться, що "в НАТО не залишається іншого вибору, крім як розглядати перспективи агресивних дій Росії проти члена альянсу, як потенційну загрозу і вживати зважених, пропорційних відповідних заходів".

Декларація асамблеї також закликає союзників по НАТО "надати гарантії" членам альянсу, які відчувають, що їх безпека знаходиться під загрозою, особливо на східному й південному флангах НАТО.

На саміті у Варшаві лідери НАТО офіційно затвердять перебудову альянсу через розміщення додаткових військ в східноєвропейських країнах-членах НАТО в рамках стратегії "стримування і діалогу".

Кремль виступає різко проти цих перетворень, спрямованих на те, щоб заспокоїти східноєвропейських членів альянсу, наляканих російською анексією українського Криму в 2014 році і її підтримкою бойових дій на Донбасі.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг висловивсхожу з Парламентською асамблеєю позицію під час візиту до Польщі. Виступаючи у Варшаві, він сказав, що НАТО спрямовує "чіткий сигнал будь-якому потенційному противнику, що атака на Польщу буде розглядатися як напад на весь альянс".