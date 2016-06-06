Терористи ІДІЛ живцем спалили 19 рабинь-єзидок за відмову від сексу

В іракському місті Мосул бойовики терористичної організації "Ісламська держава" (ІД) живцем спалили 19 жінок-єзидок, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Independent.

За словами місцевого активіста Абдулли аль-Малли, жінок публічно спалили в залізних клітках за те, що вони відмовилися займатися сексом з бойовиками ІД.

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"Сотні людей стояли і дивилися на їх страту, - розповів аль-Малла. - Не було жодної можливості врятувати їх від розправи".

Зазначається, що тисячі єзидок потрапили до полону ісламістів, коли бойовики ІД захопили місто Сінджар на північному заході Іраку в серпні 2014 року. Багатьох з них терористи використовують в якості секс-рабинь, жорстоко розправляючись з тими, хто відмовляється вступати з бойовиками в статевий зв'язок. Так, 20 квітня 2016 року повідомлялося про страту 250 жінок, які намагалися уникнути насильницького участі в "секс-джихад".

Езіди - курдська етноконфесійний група. Їх релігія поєднує в собі елементи зороастризму, християнства, іудаїзму та ісламу. Радикальні ісламісти вважають єзидів дьяволопоклонниками.