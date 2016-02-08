Ісламісти стратили 300 осіб в іракському Мосулі - ЗМІ

Про це з посиланням на дані іракської армії пише курдське інформаційне агентство ARAnews, передає "ЄвроПравда". За інформацією офіційного представника іракської армії в Ніневії Махмуда Сураджі, бойовики "Ісламської держави" протягом останніх декількох днів розстріляли 300 осіб в місті Мосул.

Читайте такожІсламісти стратили 80 осіб в районі іракського міста Мосул

Серед жертв були громадські активісти, колишні іракські військові.

"Терористична група провела велику кількість страт у різних районах Мосула", - повідомив Махмуд Сураджі.

За словами представника іракської армії, більшість страчених – це ветерани іракської армії, однак серед жертв були і цивільні активісти, яких затримали нещодавно.

Махмуд Сураджі також повідомив, що перед стратою джихадисти катували своїх жертв.

Нагадаємо, в січні 2016 року влада Сирії заявляла, що бойовики "Ісламської держави" вчинили масове вбивство людей у східному місті Дейр Ель-Зор.