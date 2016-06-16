У Сирії загинув десятий російський військовий, "вантаж 200" доставили до РФ - ЗМІ

Контрактник вирушив у бойове відрядження в квітні, а через місяць отримав смертельне поранення, передає ТРК "Амур".

Зазначається, що артилерист Михайло Широкопояс служив за контрактом в 35-й армії, йому було 35 років. За словами батька загиблого, син брав участь у бойових діях, де саме, не уточнив.

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За словами родичів, молодший сержант підірвався на міні. Михайла оперували в Москві, але врятувати не змогли.

"Його привіз з Москви Іл-76. З усіма військовими почестями зустріли, караул осіб 80, напевно, було. Ну і о 2 годині його привезли в отчий дім. Було все: і караул, і біля труни стояли, і музика була, і відспівували. До армії претензія одна - що немає сина", - сказав батько загиблого.

Раніше влада РФ повідомила про загибель дев'яти російських військовослужбовців у ході операції в Сирії.

Російська операція в Сирії почалася 30 вересня 2015 року. А 14 березня 2016 року Путін наказав вивести основну частину російського угруповання із Сирії.