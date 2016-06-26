Наслідки Brexit: майже 60% шотландців підтримують вихід із Великобританії

Після Brexit незалежність Шотландії підтримують 59% громадян цієї країни, випливає з даних опитування, проведеного газетою The Sunday Post. За її даними, проти незалежності висловлюються 32%, тоді як 9% не знають відповіді, передає РБК.

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Видання звертає увагу на зміну в настроях «доросліших виборців, які традиційно завжди голосували проти незалежності»: 47% пенсіонерів в даний час висловлюється за вихід.

Як повідомила раніше перший міністр Шотландії Нікола Старджен, уряд країни готується представити законопроект про проведення повторного референдуму щодо виходу зі складу Великобританії. «Другий (шотландський) референдум про незалежність, безсумнівно, є варіантом, який вимагає обговорення, дуже активного обговорення», — зазначила вона.

Старджен підкреслила, що кабмін буде прагнути вести «дискусії безпосередньо з Брюсселем, щоб «захистити місце Шотландії в ЄС». «Ми налаштовані діяти рішуче, але таким чином, щоб зберегти єдність всієї Шотландії на шляху руху вперед», — заявила міністр.

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Голосування з питання виходу Британії з ЄС пройшло 23 червня. За його результатами 51,9% (17,4 млн осіб) висловилися за вихід країни з союзу, 48,1% (16,14 млн осіб) — проти.

У Шотландії між тим більшість голосів набрали противники Brexit — 62%. Після цього Старджен заявила, що другий за два роки референдум про незалежність буде проведено «з високою ймовірністю».

Попередній референдум щодо питання про незалежність Шотландії пройшов у вересні 2014 року. Підготовка до голосування зайняла більше двох років, за його підсумками 55,3% респондентів виступили проти незалежності, за — 45%.