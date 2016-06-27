У Путіна розповіли про вибачення Ердогана за збитий російський Су-24

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, Путін отримав від Ердогана послання, в якому «турецький лідер висловив свою зацікавленість у врегулюванні ситуації із загибеллю російського військового літака».

«Глава турецької держави у посланні висловив свій жаль і глибоке співчуття родині загиблого російського пілота і сказав «вибачте». Ердоган висловлює глибокий жаль з приводу події і наголошує на готовності зробити все можливе для відновлення традиційно дружніх відносин між Туреччиною і Росією, а також спільно реагувати на кризові події в регіоні, боротися з тероризмом», - сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, у Кремлі неодноразово заявляли, що Туреччина повинна вибачитися і компенсувати збитки за збитий літак для відновлення діалогу.

24 листопада 2015 року турецький винищувач збив російський Су-24, який порушив повітряний простір Туреччини.

Повідомлялося, що російський літак Су-24 кілька раз попередили англійською та російською мовами, перш ніж той вдерся у турецький повітряний простір. Крім того, зовнішньополітичне відомство Туреччини застерігало Москву, що саме Росія нестиме відповідальність за будь-які небезпечні наслідки.

Після цього відносини двох країн різко погіршилися: Росія упровадила стосовно Туреччини економічні санкції, оголосила про скасування безвізового режиму для турецьких громадян і звинуватила її вище керівництво у закупівлі нафти у терористичного угруповання "Ісламська держава".