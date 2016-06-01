У Кремлі розповіли, що Туреччина повинна зробити для покращення відносин з Росією

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

"Президент буквально через кілька днів після вбивства нашого льотчика сказав, що після подібних агресивних та зрадницьких дій, звісно, російська сторона очікує вибачення, роз'яснення причин події, виплати компенсації за збитий літак і також компенсації сім'ї загиблого льотчика. Це було сказано без особливих натяків, це було навіть роз'яснено досить однозначно на різних рівнях на чолі з президентом. Я просто можу нагадати ці слова", - сказав Пєсков, коментуючи висловлювання президента Туреччини Реджепа Ердогана про бажання покращити відносини з РФ.

Пєсков наголосив, що досі жодних кроків у цей бік турецькою стороною зроблено не було.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2015 року турецький винищувач збив російський Су-24, який, як заявили в Анкарі, порушив повітряний простір Туреччини.

Повідомлялося, що російський літак Су-34 кілька разів попередили англійською та російською мовами, перш ніж той вдерся в турецький повітряний простір. Крім того, зовнішньополітичне відомство Туреччини застерегло Москву, що саме Росія нестиме відповідальність за будь-які небезпечні наслідки.

Після цього відносини двох країн різко погіршилися: Росія ввела щодо Туреччини економічні санкції, оголосила про скасування безвізового режиму для турецьких громадян і звинуватила її вище керівництво в закупівлі нафти в терористичного угруповання "Ісламська держава".