Відлига у відносинах: глави МЗС Росії і Туреччини провели зустріч у Сочі
1 липня відбулася зустріч міністрів закордонних справ Росії і Туреччині Сергія Лаврова і Мевлюта Чавушоглу на полях засідання Ради глав МЗС Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС).
Бесіда тривала близько сорока хвилин, передає ТАСС.
Перед початком зустрічі російський міністр висловив сподівання на те, що останні контакти РФ і Туреччини на найвищому та високому рівні зададуть правильний тон нормалізації відносин.
Між Росією і Туреччиною немає розбіжностей, кого вважати терористами в Сирії, заявив глава МЗС Сергій Лавров після зустрічі зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.
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Крім того, Росія і Туреччина відновили діяльність робочої групи щодо боротьби з тероризмом, Москва також чекає контактів по лінії військових, заявив глава МЗС РФ.
Також глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що у ході сьогоднішньої зустрічі міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу запевнив, що будуть вжиті всі заходи для забезпечення безпеки туристів.
Відносини між РФ і Туреччиною різко погіршилися після того, як в листопаді 2015 року турецький винищувач збив російський літак Су-24, що порушив повітряний простір Туреччини. Росія тоді ввела щодо Туреччини економічні санкції.
У Кремлі заявили, що Туреччина повинна вибачитися і компенсувати збитки за збитий літак для відновлення діалогу.
29 червня в Кремлі заявили, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вибачився перед Путіним за збитий Су-24. У свою чергу, у президента Туреччини наголосили, що Ердоган у листі до Путіна висловив лише жаль щодо інциденту зі збитим російським Су-24.