Відлига у відносинах: глави МЗС Росії і Туреччини провели зустріч у Сочі

Бесіда тривала близько сорока хвилин, передає ТАСС.

Перед початком зустрічі російський міністр висловив сподівання на те, що останні контакти РФ і Туреччини на найвищому та високому рівні зададуть правильний тон нормалізації відносин.

Між Росією і Туреччиною немає розбіжностей, кого вважати терористами в Сирії, заявив глава МЗС Сергій Лавров після зустрічі зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.

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Крім того, Росія і Туреччина відновили діяльність робочої групи щодо боротьби з тероризмом, Москва також чекає контактів по лінії військових, заявив глава МЗС РФ.

Також глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що у ході сьогоднішньої зустрічі міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу запевнив, що будуть вжиті всі заходи для забезпечення безпеки туристів.

Відносини між РФ і Туреччиною різко погіршилися після того, як в листопаді 2015 року турецький винищувач збив російський літак Су-24, що порушив повітряний простір Туреччини. Росія тоді ввела щодо Туреччини економічні санкції.

У Кремлі заявили, що Туреччина повинна вибачитися і компенсувати збитки за збитий літак для відновлення діалогу.

29 червня в Кремлі заявили, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вибачився перед Путіним за збитий Су-24. У свою чергу, у президента Туреччини наголосили, що Ердоган у листі до Путіна висловив лише жаль щодо інциденту зі збитим російським Су-24.