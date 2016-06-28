В Ердогана спростували вибачення за збитий російський Су-24

Про це заявив прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин, передає Reuters.

За його словами, у листі до Путіна Ердоган не просив вибачення через збитий турецьким винищувачами російський Су-24.

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в листі до президента Росії Володимира Путіна висловив глибоке співчуття у зв'язку з інцидентом з російським літаком.

Цю інформацію підтвердив прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин. Він зазначив, що в посланні президента Ердогана звучить заклик до відновлення традиційних дружніх відносин між Туреччиною і Росією, до співробітництва з врегулювання регіональних криз і до спільної боротьби з тероризмом.

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Проте у Кремлі стверджують, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вибачився перед президентом Росії Володимиром Путіним за збитий російський літак Су-24, і готовий зробити все можливе для відновлення відносин між РФ і Туреччиною.

Крім того, на сайті Кремля змінили цитату з листа турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана Володимиру Путіну.

У Кремлі неодноразово заявляли, що Туреччина повинна вибачитися і компенсувати збитки за збитий літак для відновлення діалогу.

24 листопада 2015 року турецький винищувач збив російський Су-24, який порушив повітряний простір Туреччини.