Поліція Бангладеш прийняла рішення штурмувати кафе із заручниками

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Усупереч початковим повідомленням, тепер поліція заявляє, що їй так і не вдалося встановити контакт із загарбниками і почати переговори про звільнення заручників. Передбачається, що захоплення здійснили дев'ять осіб, озброєні автоматами і гранатами.

Двом заручникам вдалося втекти самостійно - у них вогнепальні рани, але вони не в критичному стані.

Скільки саме людей залишається захопленими в кафе, як і раніше невідомо. Спочатку поліція і очевидці повідомляли, що їх може бути близько 20.

Посольство Італії в Бангладеш підтвердило, що серед заручників - сім громадян Італії.

Раніше УНІАН повідомляв, що в столиці Бангладеш невідомі утримують заручників у кафе. У перестрілці між силовиками і озброєними бойовиками загинули щонайменше два старших офіцера поліції, ще 40 людей отримали поранення. Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава".