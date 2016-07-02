Поліція Бангладеш прийняла рішення штурмувати кафе із заручниками
Поліція Дакки, столиці Бангладеш, прийняла рішення на світанку почати штурм кафе, де озброєні люди всю ніч утримують близько двох десятків заручників, включаючи сімох громадян Італії.
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Усупереч початковим повідомленням, тепер поліція заявляє, що їй так і не вдалося встановити контакт із загарбниками і почати переговори про звільнення заручників. Передбачається, що захоплення здійснили дев'ять осіб, озброєні автоматами і гранатами.
Двом заручникам вдалося втекти самостійно - у них вогнепальні рани, але вони не в критичному стані.
Скільки саме людей залишається захопленими в кафе, як і раніше невідомо. Спочатку поліція і очевидці повідомляли, що їх може бути близько 20.
Посольство Італії в Бангладеш підтвердило, що серед заручників - сім громадян Італії.
Раніше УНІАН повідомляв, що в столиці Бангладеш невідомі утримують заручників у кафе. У перестрілці між силовиками і озброєними бойовиками загинули щонайменше два старших офіцера поліції, ще 40 людей отримали поранення. Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава".